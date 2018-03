Arkin: Mogelijk GGZ-klinieken sluiten als personeelstekort blijft oplopen

Het personeelstekort bij de GGZ-instellingen van Arkin loopt zo hoog op dat - als het tij niet gekeerd wordt - er mogelijk op termijn klinieken moeten sluiten in de stad. Hierdoor zullen mensen met psychiatrische problemen op nog langere wachtlijsten terechtkomen. Het opleiden van eigen personeel en het verminderen van de regeldruk in de zorg moeten ervoor gaan zorgen dat het allemaal niet zover gaat komen.

Onvoldoende personeel: bijna de hele zorgsector heeft hier last van. Alleen al bij Arkin waren er vorig jaar ruim 400 vacatures. Dat is een stijging van 30 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. Arkin verwacht in 2018 nog veel meer nieuwe medewerkers nodig te hebben. In januari van dit jaar waren alweer 100 vacatures. Voor een deel van de vacatures is het moeilijk om goed gekwalificeerde kandidaten te vinden. Op jaarbasis zijn er zo'n 50 tot 70 vacatures waarvoor te lang naar kandidaten gezocht moet worden.



Het grootste probleem momenteel is het enorme tekort aan verpleegkundigen. Het tekort voor heel Amsterdam wordt voor 2020 zelfs op 500 geschat. Er zijn grote zorgen over het personeelstekort. Anny Hartstra is directeur personeelszaken bij Arkin. Zij voorziet grote problemen als het tekort aan personeel blijft oplopen. ‘Dan ben ik echt bang dat we klinieken moeten gaan sluiten en mensen niet de zorg zullen krijgen die ze nodig hebben.’

Omdat mensen in de zorg graag dichtbij hun werk willen wonen is Amsterdam vanwege de krappe huizenmarkt vaak geen optie. Een herkenbaar beeld voor Arkin, die daarom ook pleit op voorrang voor zorgpersoneel op de woningmarkt. ‘We moeten voldoende gekwalificeerd personeel hebben om de zorg te kunnen bieden die de cliënten nodig hebben. Het is echt nodig om de wachtlijsten niet verder te laten groeien’, zegt Hartstra.

Arkin is in gesprek met de politiek om de regeldruk in de zorg te verminderen. Zo kunnen op termijn zorgverleners meer tijd aan de cliënten besteden. Daarnaast wordt er nu zelf personeel opgeleid.

AT5 maakte in het kader van de Week van de Zorg en Welzijn een reportage bij één van de instellingen van Arkin in de stad. We spraken met de 21-jarige Jonathan. Hij is de afgelopen jaren tot twee keer toe getroffen door een psychose en is nu door één van de instellingen van Arkin in de stad opgenomen. Jonathan vertelt hoe belangrijk de zorg voor hem is die hij krijgt. GGZ-verpleegkundige Debby Luiting vertelt over de zorgen die zij heeft nu het steeds moeilijker is om nieuwe collega’s te vinden.



