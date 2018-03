Hardlopers rennen 10 kilometer in 'wedstrijd' door unieke gebouwen

Hardlopen door een kantoor, over een pont en langs wat oude trams. Het kon vanochtend in Noord tijdens de eerste Urban Trail in de stad. Ruim drieduizend hardlopers trotseerden de snijdende kou tijdens de zogenoemde 'funrun'.

Het gaat bij Urban Trail namelijk niet om een goede eindtijd, er is geen meetapparatuur. 'We zijn lekker voor de fun aan het lopen. Plezier is gaaf', reageert een deelnemer. 'Maar het meest bijzondere aan het evenement is dat je door locaties heen loopt. Denk aan de Butcher en een oude pont waar we overheen lopen', vertelt projectmanager Sigrid van der Toorn.

'Noord is booming'

In totaal kwam de tocht langs zeventien locaties. Van het Noorderlicht Café naar het gebouw van de Persgroep, en via de Van der Pekbuurt naar de containerwoningen. 'Noord is booming', zegt een docente die lesgeeft op het dichtbij gelegen Over-Y College. 'Het is heerlijk om hier hard te lopen.'

Ondaks de kou kwamen er veel hardlopers opdagen vanochtend. 'Het valt wel mee. Lekker blijven bewegen, dan komt het goed', aldus een fanatieke loper.

Mooie dag in Amsterdam Noord#hardlopen Een bericht gedeeld door Kasia Mliczek (@katarzynamliczek) op 18 Mrt 2018 om 6:37 (PDT)