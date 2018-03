Kale en Kokkie over Ten Hag: 'Met dat idee moet je terug naar Utrecht'

'Een mooie uitslag', vinden ook Kale en Kokkie van de 2-5 tegen Sparta. Afgelopen zondag won Ajax op de 118e verjaardag die punten in Rotterdam. Maar 'de eerste helft was niet goed, de tweede helft was leuk'.

Vooralsnog hebben de mannen nog weinig lovends te melden over trainer Erik ten Hag. 'Ten Hag is tevreden met dit. Hij zegt: "ik heb mooie doelpunten gezien, mooie aanvallen gezien. Je hebt drie punten, wat wil je nog meer?"', zegt Kokkie. 'Ik denk dat je met dat idee terug moet naar Utrecht'.

Maar het was niet alleen kommer en kwel. Met gebak valt er toch nog een verjaardag te vieren, en dan is 2-5 geen verkeerde uitslag.

PSV kampioen in eigen huis?

Omdat de vraagstelling van de AT5-verslaggever ook door de mangel werd gehaald, was de tijd rijp voor speculatie. Zou Ajax in Eindhoven kunnen verliezen, zodat PSV de titel pakt in eigen huis ten koste van de nummer twee?

Kale: 'Nee, die wedstrijd wint PSV van ze levensdagen niet!'

