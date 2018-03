Beloning van 15.000 euro voor gouden tip onbekende dode uit 1998

In Opsporing Verzocht besteedt de politie morgen aandacht aan een zaak uit 1998, waarbij het lichaam van een onbekende man in het water bij de Bosplaat in Noord werd aangetroffen. De tip die leidt tot een aanhouding en vervolging van de verdachte(n) levert 15.000 euro op.

De man werd op 8 juli 1998 gevonden met een touw om zijn nek. Volgens de politie is hij gewurgd en heeft hij daarna twee tot drie weken in het water gelegen. Vermoedelijk kwam de man, wiens identiteit nog steeds niet is achterhaald, vanuit Oost-Europa via Zwitserland en Duitsland naar Nederland toe.

Een draak als tatoeage

Op het moment dat hij werd gevonden, was de man waarschijnlijk tussen de 25 en 40 jaar oud. Hij had zwart haar, was 1.79 meter lang en hij droeg een zilverkleurige ring met blauw saffier.

Ook had hij een opvallende tatoeage: een grote draak sierde zijn borst en buik. Wie meer weet over de identiteit van de man of over de potentiële dader(s), wordt verzocht om contact op te nemen met de opsporingstiplijn (0800-6070) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).