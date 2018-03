DENK-voorman tegen CDA'er: 'U bent er trots op dat Nederland mensen heeft vermoord'

In het Slotdebat van AT5 zei DENK-lijsttrekker Mourad Taimounti dat CDA'er Diederik Boomsma trots is op het koloniale verleden van Nederland. 'VOC-mentaliteit, weet u nog?'

In het debat ging het over de identiteit van Amsterdammers. Boomsma stelde voor dat Amsterdammers die 18 worden, een boekje krijgen waarin de kernwaarden van Amsterdam staan beschreven. 'Het is goed als daar historische figuren in voorkomen', zei hij. Al maakte hij meteen duidelijk dat hij daarbij eerder dacht aan Spinoza, dan aan Jan Pieterszoon Coen.

Lees ook: Jelle de Graaf: 'FvD voldoet aan alle kenmerken van neofacistische beweging'

Toch kwam Taimounti later in het debat terug op het koloniale verleden. 'U wilt vasthouden aan traditie, u bent er trots op dat Nederland landen heeft leeggeplunderd en mensen heeft vermoord, dat is gewoon een gegeven. VOC-mentaliteit, weet u nog?'

Boomsma zei meteen dat hij dat deel van de geschiedenis gruwelijk vindt. 'Nederland heeft een koloniaal verleden, ons land heeft gruwelijke misdrijven gepleegd, daar loop ik niet voor weg. Tegelijkertijd heeft onze geschiedenis ook positieve kanten en die mag je ook benoemen.'