Gemeente waarschuwt boze taxichauffeurs: wegblokkades zijn strafbaar

De gemeente waarschuwt boze taxichauffeurs die morgen gaan demonstreren om daarbij geen strafbare acties te ondernemen. De chauffeurs, die aangesloten zijn bij de Toegelaten Taxiorganisatie (TTO), kondigden eerder aan de stad 'plat te gooien'.

Zo willen de chauffeurs de IJtunnel, Zeeburgertunnel en Schipholtunnel blokkeren door daar lange tijd stil te gaan staan. In een brief aan de TTO's waarschuwt wethouder van Verkeer Pieter Litjens (VVD) hen dat dit strafbaar is.

Ook benadrukt Litjens volgens De Telegraaf dat de chauffeurs weliswaar recht hebben om te demonstreren, maar dat ze dit wel tijdig moeten melden. De chauffeurs zijn onder meer boos omdat ze taxicontroles te ver vinden gaan.

'Behandeld als criminelen'

Zo zei een chauffeur dit weekend tegen AT5 dat hij en zijn collega's te vaak ondervraagd worden alsof ze criminelen zijn. Ze zouden vaak vragen moeten beantwoorden over onder meer fraude met chauffeurskaarten en schijndienstverbanden. Bovendien gaan de straffen, zoals inname van chauffeurspassen en wekenlange schorsingen, hen te ver.

Vrijdagavond stonden de chauffeurs uit protest ook al lange tijd stil in de IJtunnel. Opvallend aan de demonstraties, is dat taxi's die bij traditionele centrales zijn aangesloten en Uberrijders samen optrekken.

De woordvoerder van Litjens gaf eerder aan dat de wethouder in april met de chauffeurs in gesprek gaat over hun klachten. Maar op korte termijn zal er volgens hem weinig veranderen.