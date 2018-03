Carice van Houten verschijnt met Guy Pearce op rode loper

Ook al hebben de twee een kindje, heel vaak zien Carice van Houten en haar vriend Guy Pearce elkaar niet. Maar vanavond verschenen ze samen op de rode loper van het DeLaMar Theater.

Daar was het stel te gast bij de première van de revue Showponies. Carice en Guy ontmoetten elkaar in 2015 tijdens het maken van de film Brimstone en kregen een jaar later samen een zoontje. Toch hebben ze een (heel) lange afstandsrelatie. Want Carice woont met zoontje Monte in Oud-Zuid, terwijl Guy meestal in Australië is. Het zou de eerste keer zijn dat de twee samen op een rode loper gespot zijn, weet De Telegraaf.

'We kennen elkaar nog niet zo lang. We wonen niet samen. We zien elkaar zo veel mogelijk, maar we hebben een heel ingewikkeld patroon van leven; we werken los van elkaar, onregelmatig, in verschillende landen. Het is logistiek een ingewikkelde puzzel die ook steeds verschuift', zei Carice daar onlangs over in Harper's Bazaar.