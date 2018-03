OM eist 10 jaar cel in hoger beroep voor neersteken liefdesrivaal Diemen-Zuid

Het Openbaar Ministerie heeft maandag in tweede aanleg 10 jaar cel geëist tegen een Amsterdammer die eind 2015 de ex-partner van zijn vriendin in Diemen neerstak. De verdachte beroept zich op noodweerexces. Het drama voltrok zich voor de ogen van de toen 13-jarige dochter van het slachtoffer.

De feestelijkheden van Tweede Kerstdag zijn net afgelopen als een 45-jarige Amsterdammer onderweg is naar zijn vriendin. In de kleine uurtjes van 27 december rijdt hij richting Diemen als om 1:41 uur zijn telefoon oplicht. In het ontvangen bericht staat: 'Ik ben nu met je vrouwtje lekker hahaha dan weet je dat!'.

Verhaal halen

Het bericht is afkomstig van de ex-vriend van zijn geliefde. Wetende dat diens 13-jarige dochter ook de nacht doorbrengt in de woning van zijn vriendin, gaat de Amsterdammer toch verhaal halen. Nog geen kwartier na het berichtje parkeert hij zijn grijze Opel Astra aan de achterkant het huis in de Diemense gezinsbuurt Schelpenhoek.

In een ongewoon warme nacht - het is bijna 10 graden - loopt de 45-jarige Amsterdammer naar het huis van zijn vriendin. Hij bonkt een paar keer op het glas. Hij roept haar naam van onder haar slaapkamer. Zijn vriendin ziet hij niet, de afzender van het berichtje wel.

Doodsbedreigingen

Vanuit de woning schreeuwt de ex-vriend meer dan eens expliciete doodsbedreigingen. Het boezemt de man, die in postuur wat langer is dan zijn liefdesrivaal, niet direct angst in.

Zijn vriendin geeft nul op het rekest, zo redeneert hij. Hij loopt terug naar de grijze auto die een paar meter verderop staat. Dan gaat de ex gaat hem achterna en gaan de twee elkaar op straat te lijf.

13-jarige dochter getuige

Enkele minuten later ligt de ex-vriend op de straatstenen, bloedend door de zeven messteken die onder meer zijn hart en longen doorboorde. Hij overlijdt ter plaatse. Zijn destijds 13-jarige dochter is één van de getuigen van de moord.

De moordenaar van haar vader loopt die nacht rond 2.00 uur zonder verwondingen terug naar de Opel Astra. Hij steekt de sleutel in het slot, start de auto en rijdt naar zijn toevluchtsoord: zijn zus. Diezelfde nacht houdt de politie hem aan in Zuidoost.

Kaken stijf op elkaar

Getuigen vertellen dat de liefde tussen de vrouw en haar ex-vriend mogelijk was opgebloeid. Ook wijzen ze de Amsterdammer al snel aan als schuldige, maar het duurt nog ruim een half jaar voordat hij terecht staat.

Totdat de zaak in september 2017 voorkomt, heeft de Amsterdammer zijn kaken stijf op elkaar gehouden. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Aan psychisch onderzoek werkt hij niet mee, evenmin trekt hij het bewijs tegen hem in twijfel.

Weet niets meer van steekpartij

Die fatale nacht was het voor zijn ogen 'zwart geworden', zo verklaart de verdachte in de rechtszaal. Van het steken weet hij niets meer. Hij zegt zich te herinneren dat hij bloed zag, en zich toen 'afvroeg waar hij mee bezig was'.

De vraag wie de 35-jarige man heeft vermoord, wordt niet door beklaagde in twijfel getrokken. Hij bekent, maar beroept zich op zelfverdediging, noodweer. De agressieve ex-vriend betrok immers het mes in het gevecht, zo stelt de Amsterdammer. Hij dankt zijn lot aan het feit dat hij het mes afhandig wist te maken nadat zijn opponent was gevallen.

Met iets glimmends naar buiten

De rechtbank zet grote vraagtekens bij het relaas van de verdediging. In slechts één getuigenverklaring wordt gezegd dat het overleden slachtoffer met 'iets glimmends' naar buiten was gestormd. De getuige zegt ook dat hij niet kon zien welke van de twee uit de woning kwam. Alle andere getuigen hebben alleen herinneringen aan de verdachte die het mes vasthoudt.

Wie het grote steekwapen - in lengte zeker 20 centimeter - meebracht in het gevecht, wordt niet duidelijk. Wel stelt de rechtbank dat er is gestoken toen het slachtoffer al terugdeinsde - en ook nadat hij was gevallen. Het slachtoffer heeft een snee in een van zijn vingers, wat duidt op een afwerende beweging. Daarnaast heeft hij een steekwond in zijn rug. Hoewel de rechtbank wel spreekt van een noodweersituatie, heeft de Amsterdammer 'de grenzen van de noodzakelijke verdediging overschreden'.

Volledig toerekeningsvatbaar

Door een gebrek aan psychologisch onderzoek ziet de rechtbank ook geen aanknopingspunten om mee te gaan in de black-out, die de verdachte beschrijft als hij zegt dat het 'zwart' voor zijn ogen werd. De Amsterdammer wordt volledig toerekeningsvatbaar verklaard, en zijn beroep op noodweerexces verworpen.

Op 12 oktober 2016 wordt de man veroordeeld voor doodslag. De rechtbank rekent hem zwaar aan dat de dochter van het slachtoffer zag hoe haar vader stierf. De Amsterdammer krijgt een celstraf van 10 jaar opgelegd, maar legt zich niet bij de uitspraak neer. Hij gaat in hoger beroep.

Het gerechtshof doet over enkele weken uitspraak.