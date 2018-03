Johnas van Lammeren (PvdD) verkozen tot Beste Raadslid van Nederland

Johnas van Lammeren is vanavond verkozen tot 'Beste Raadslid van Nederland'. De lijsttrekker van de Partij voor de Dieren kreeg in Paradiso een prijs uitgereikt.

In de poptempel streed Van Lammeren tegen drie andere deelnemers, die eerder werden gekozen uit 338 inzendingen. Rick Brink (CDA, Hardenberg), Nourdin El Ouali (Nida, Rotterdam) en Willemien Treurniet (ChristenUnie, Middelburg) maakten ook nog kans op de prijs. De wedstrijd werd georganiseerd door Campagnebureau BKB, de Volkskrant en omroep WNL.

De PvdD'er kreeg weliswaar niet de meeste stemmen van het publiek, maar werd dankzij de vakjury verkozen tot winnaar. 'Van Lammeren wordt in de raad en daarbuiten door velen geroemd voor zijn werk', zo schreef de jury. 'Hij is niet alleen een man van ideeën, maar brengt die in de raad ook tot leven.'

Stond lang op 2 pic.twitter.com/qKrAfsIqMY — Monica Keyzer (@MonicaKeyzer) March 20, 2018

Successen

Zijn successen zouden volgens de jury vooral het invoeren van de ja/ja-sticker zijn, het oplaatverbod voor ballonnen, de vuurwerkinperking, belastingvergroening en de minimaregeling van dierenartskosten.

Zelf zegt de politicus te willen vechten voor een duurzamer, socialer en diervriendelijker Amsterdam. Hij zit al sinds 2010 in de raad, daarvoor was hij lang actief als vrijwilliger voor zijn partij.