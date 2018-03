Verkiezingen van start: alle stembureaus zijn open

Alle stembureaus voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 zijn geopend. Rond 07.30 uur kan elke Amsterdammer zijn of haar stem uitbrengen in een stembureau in de stad.

Daar krijg je nog de hele dag de tijd voor, de stembureaus zijn tot 21.00 uur geopend. Tegelijkertijd vindt ook het referendum plaats over de Wiv, ook daar gelden dezelfde openingstijden. Daarnaast vindt ook de stadsdeelcommissieverkiezing plaats.

Geen idee wat de Wet voor Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is? Lees hier meer

Goed om te weten: voor het referendum en de gemeenteraadsverkiezing kan men overal in de stad stemmen, in welk stembureau dan ook. Voor de laatstgenoemde geldt wel een strikter beleid rondom stemmen: dat mag alleen bij een bureau in het eigen woongebied.

Overigens is er weer een aantal opvallende locaties geopend voor alle stemgerechtigden, zo kan er gestemd worden in de A'DAM Toren.