IJshockeyers in nood om nieuw ijs: 'gemeente negeert ons'

Amsterdamse ijshockeyers kampen met een lastig probleem. De sport is namelijk te populair geworden, maar dat lijkt de gemeente te ontgaan. Met 250 'Amsteltijgers' zijn er te veel leden en te weinig ijstijd.

Verschillende leeftijdscategorieën trainen vaak noodgedwongen tegelijkertijd, maar dat is verre van ideaal. Voorzitter Ben van Duin van de Amstel Tijgers legt uit dat het linke soep is om jonge jongens te laten trainen met de oudere spelers.

'Kijk wat een snelheid', zegt Van Duin. 'Je moet gewoon differentiëren, anders ontstaan gevaarlijke situaties'.

Al jaren wil de vijfvoudig landskampioen dan ook meer ijs in de stad. Maar de gemeente kon ze nooit helpen. Groot was de verbazing dan ook dat er plannen zijn voor een nieuwe schaatsbaan en schaatshal.

'Heel merkwaardig'

De ijshockeyclub voelt zich gepasseerd. 'Wij worden als gesprekspartner daarin niet meegenomen. Dat is heel merkwaardig als je nagaat dat we in deze hal de grootste huurder zijn', zegt Van Duin.

'Deze hal', dat is de Jaap Edenbaan. Een ijsbaan uit 1973, die zijn beste tijd heeft gehad. De riolering is niet meer wat hij geweest is, en ook de kleedkamer is zonder sporttassen een krakkemikkige bedoeling.

Het geduld bij de ijshockeyers is daarom op. 'De gemeente kan ons niet eens vertellen wat we in toekomstige huur zouden moeten betalen', zegt Van Dijk. 'Als de gemeente ons niet verder helpt, dan moeten we maar kijken of er in buurtgemeenten wel iets te regelen valt'.