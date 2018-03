Verkeersjungle-claim afgewezen: gemeente doet genoeg tegen wangedrag op de fiets

Frank Bakker probeerde met een dagvaarding af te dwingen dat burgemeester Jozias van Aartsen ging optreden tegen de 'Amsterdamse fietsjungle', zoals hij het zelf noemde. Maar de rechter heeft zijn claim vandaag afgewezen.

'Niet erg hoffelijk van stadhuis'

'Dat er iets mis is met de Amsterdamse fietser, is duidelijk. Honderden taxichauffeurs en vuilnisophalers en duizenden voetgangers zijn het met mij eens'. zei Bakker in januari. Hij schreef eerder al een brief aan de burgemeester, maar daarop kreeg hij niet eens antwoord.

'Zelfs geen kort briefje terug. Niet erg hoffelijk van het stadhuis. Wel een bewijs hoe men tegen de handhaving aankijkt: namelijk niet!', foeterde hij en dus nam hij gerechtelijke stappen. De rechter vindt echter dat Bakker de verkeerde partij heeft gedagvaard.

Geen wijziging beleid

'In deze civiele procedure had hij niet de burgemeester, maar de gemeente moeten dagvaarden', aldus de rechtbank. Maar al had hij wel de juiste partij gedagvaard, was zijn eis ook afgewezen. 'De gemeente heeft namelijk voldoende aangetoond dat zij wel degelijk aandacht heeft voor de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door het stimuleren van campagnes en lessen op scholen en in wijkcentra.'

'Daarnaast is handhaving van verkeersovertredingen voor het grootste deel een zaak van het Openbaar Ministerie en de politie, en niet van de gemeente.' De rechtbank zegt nog geprobeerd te hebben de eis van Bakker in te brengen in de driehoek van politie, OM en gemeente. Maar een beleidswijziging zit er niet in, aldus de rechtbank.