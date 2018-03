Gemeente: 'Stemfraude' in Bos en Lommer en Indische Buurt is vals alarm

Op Twitter is consternatie ontstaan na een bericht van cabaretier Johan Goossens, die meldde dat er mogelijk stemmers beïnvloed werden in een stemlokaal in Bos en Lommer. 'Vals alarm', stelt een woordvoerder van de gemeente.

'Ik voorspel een grote overwinning voor Denk in mijn wijk Bos en Lommer in Amsterdam. In het stemlokaal geven ze namelijk persoonlijk stemadvies in het Turks en gaan zelfs met je mee het hokje in... Ik zei er wat van maar niemand greep in. Bizar. #GR18', schreef Goossens.

Het bericht werd na twee uur al meer dan zeshonderd keer gedeeld. De gemeente heeft een medewerker naar het stembureau gestuurd om navraag te doen, maar komt tot een andere conclusie dan Goossens.

De cabaretier stelde dat een waarnemer met een echtpaar het stemhokje inging. Maar een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het echtpaar in eerste instantie met elkaar het stemhokje inging, en de voorzitter van het stembureau vervolgens heeft ingegrepen. Het echtpaar zou (in het Nederlands) zijn gewezen op de regels, en daarna afgezonderd van elkaar hun stem hebben uitgebracht.

En even om feit en fictie te scheiden: wat ik zag was een waarnemer aan een echtpaar aanwijzen waarop ze konden stemmen op een poster aan de muur, en daarna met ze het stemhokje ingaan. Ik was de enige die er iets van zei, de collega waarnemers zeiden niets.. — Johan Goossens (@goossensjohan) March 21, 2018

Indische Buurt

In de Indische Buurt zou een vergelijkbaar verhaal spelen. De woordvoerder laat weten dat ook hier het ging om een echtpaar dat werd teruggefloten omdat zij samen het stemhokje in waren gegaan.

Een lid van de Amsterdamse VVD-fractie zegt het verhaal anders in elkaar zit. 'Ik kwam het stemlokaal binnen en zag dat een vrouw wilde gaan stemmen. Zij sprak duidelijk geen Nederlands en werd door een medewerker van het stembureau naar het hokje geholpen. Ik heb geen letterlijke instructies gehoord. Het is echter niet toegestaan om dit te doen', zegt Merijn Boezer, die kandidaat staat voor de stadsdeelcommissie Indische Buurt en Oostelijk Havengebied.

Volgens mij is het niet toegestaan om mensen die geen Nederlands spreken te helpen in het stemhokje @AmsterdamNL ? Meelopen en nog even bij het hokje blijven staan... Dit gebeurde dus wel in de Indische Buurt, kieslokaal Meervaart. — Merijn Boezer (@MerijnBoezer) March 21, 2018