'Jan voor de buurt, Henkie voor de wijk maar geen idee wat ze nou willen'

Niet iedereen bleek goed op de hoogte te zijn van de regels rondom het stemmen voor de stadsdeelcommissies. Stemmen voor de gemeenteraad kon overal, maar de buurtpolitici konden écht alleen bij het eigen stembureau gekozen worden.

Maar dat was niet de enige onduidelijkheid, de opzet zelf is bij veel stemmers ook nog niet helemaal geland: 'Jan voor de buurt en Henkie voor de wijk, geen idee wat zij allemaal willen.' De stad is onderverdeeld in 22 wijken en per wijk komt er zo'n commissie. Daar komen dan 4 tot 6 bewoners van de wijk in te zitten die het dagelijks bestuur gaan adviseren over de problemen in hun wijk.

Het was niet alleen onduidelijk voor 'het volk' wat deze mensen willen doen voor de stad. Ook SP-lijsttrekker Laurens Ivens wist zich geen raad: 'Ik vond het allemaal mooie praatjes maar ik heb blanco gestemd. Ik weet echt niet wat deze bestuurscommissies nou gaan doen.'