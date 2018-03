LIVE: Astrid en Willem Holleeder vandaag tegenover elkaar in de rechtszaal

Vandaag is de laatste dag dat Astrid Holleeder in de rechtbank verschijnt. Haar broer, Willem, krijgt de kans om haar te confronteren met haar uitspraken.

De dag in 'de bunker' in Osdorp begint met het laatste stukje van het verhoor van Astrid. Dan komt het Openbaar Ministerie aan bod om Astrid Holleeder nog te ondervragen.



Ook zou het OM graag tapes willen laten horen in de rechtszaal. Dat zou gaan om gesprekken die Astrid heeft gehad met Willem. Of de geluidsopnames aan bod komen, is nog niet zeker.

Willem Holleeder komt ook aan het woord. Hij zal de ruimte krijgen om vragen te stellen aan zijn zus. Hij zal haar wel willen confronteren en de beweringen die zijn zus heeft gedaan willen ontkrachten.

De rechtszaak begint om 10.00 uur. Verslaggever Mark Schrader is vandaag in de bunker. Volg zijn tweets hieronder.

