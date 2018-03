Straatrover sloeg zeker elf keer toe in één maand: zes jaar cel

Een 37-jarige man is tot zes jaar cel veroordeeld voor liefst 11 straatroven in een maand tijd waarbij hij vooral kettingen van vrouwen buitmaakte. In een aantal gevallen mishandelde hij zijn slachtoffers ook.

Hij vroeg zijn slachtoffers vaak eerst de weg om vervolgens vanuit het niets de ketting van hun hals te rukken. Eén vrouw werd thuis overvallen en ernstig mishandeld, ze werd gedwongen kleren uit te trekken en tot bloedens toe in haar gezicht geslagen.

Lees ook: Kettingrukkers actief in Oost: 'Vrouwen, wees alert'

Behalve de ongetwijfeld enorme mentale gevolgen kampt de vrouw nu zeven maanden later nog altijd met problemen met haar gezichtsvermogen. Een tweede willekeurig persoon werd ook slachtoffer, hij werd bij zijn tuinhuisje mishandeld en zijn telefoon werd vernield.

Het was zeker niet de eerste keer dat de man in aanraking is gekomen met de politie. Hij zat op het moment van de berovingen en mishandeling nog in zijn proeftijd. Behalve de gevangenisstraf moet hij enkele van zijn slachtoffers ook een schadevergoeding betalen.

Lees ook: 'Kettingrukkers' klemgereden en opgepakt in Oost