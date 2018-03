Youp vond dansje Thierry Baudet 'angstaanjagend en psychotisch'

Youp van 't Hek is niet onder de indruk van de danstalenten van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. 'Hij bewoog angstaanjagend en psychotisch', schrijft de cabaretier in zijn column.

'Toen ik donderdagmiddag op de radio hoorde dat er iemand in de Tweede Kamer een zelfmoordpoging had gedaan, begon ik onmiddelijk te gissen wie dat zou kunnen zijn', schrijft Van 't Hek in NRC Handelsblad. 'De enige aan wie ik nog heel even dacht was Thierry Baudet. Om hem maak ik me namelijk nogal zorgen.'

Van 't Hek wijst op het dansje dat Baudet deed op het verkiezingsfeest van Forum voor Democratie afgelopen woensdagavond. Zijn partij leek toen twee zetels gehaald te hebben in de Amsterdamse gemeenteraad (dat werden er uiteindelijk drie). Daardoor hing er volgens de columnist 'een grafstemming' bij Forum voor Democratie.

'En opeens kreeg Thierry het op zijn intellectuele heupen en riep dat hij wilde dansen. Hij bewoon angstaanjagend en psychotisch. "Dansen", krijste het intellectueel zwaargewicht in een niet werkende microfoon, maar het bleef doodstil', schrijft Youp. 'En in een keer zag iedereen de ware Thierry. En het einde van een kortstondige politieke carrière. Het filmpje zal nog vaak over het internet dwalen. Op de raarste momenten zal het op de tv vertoond worden. En iedereen denkt dan hetzelfde: dit was het slot. Het definitieve einde van een... Ja van wat eigenlijk?'