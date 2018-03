Tientallen demonstranten tegen Amerikaans vuurwapengeweld

Op het Museumplein demonstreren tientallen jongeren, kinderen en ouders tegen het recente wapengeweld op scholen in de Verenigde Staten.

De betoging bij het Amerikaanse consulaat maakt deel uit van de 'March for Our Lives'. Het is een initiatief van Amerikaanse scholieren die vorige maand een schietpartij op hun school overleefden. Er vielen toen in Florida zeventien doden.

Veel grote Amerikaanse sterren en politici steunen het protest tegen vuurwapengeweld en vóór strengere regels rond wapenbezit. Over de hele wereld gaan andere jongeren de straat op met hun familie om solidariteit te tonen. Zo ook op het Museumplein. Op protestborden staan teksten als 'Bescherm de kinderen, niet de wapens' en 'Vermoord niet hun toekomst'.