Urker vissers waren doodsbang: 'Namen noemen? Dan krijg ik kogels'

Met foto's, BSN-nummers en lijstjes met namen van familieleden zou een Urker visser onder druk zijn gezet door Amsterdamse drugscriminelen. Namen noemen doet hij niet: 'Dan ben ik misschien twee jaar eerder vrij maar krijg ik wel een paar kogels door me heen.'

Eén van de vissers, Johannes N. uit Urk, zou 300.000 euro zijn geboden. N. zei vandaag te bang te zijn geweest om naar de politie te stappen. 'Ze beschikken over alle gegevens. Ik durfde het niet aan.'

Ze deden het maar liepen in juni tegen de lamp. Nu wordt de bemanning van kotter Z181 verdacht van de smokkel van 261 kilo coke. De drugspartij kwam aan het licht toen agenten de boot in het Friese Harlingen ondersteboven keerden.

Gekraakte PGP's

Justitie kwam de Urker bemanning op het spoor in hun onderzoek naar de mislukte van Pjotr R. in Diemen. Daar wordt Amsterdammer Naoufal F. van verdacht, zijn betrokkenheid bij de Urker drugssmokkel wordt op zijn zachtst gezegd niet uitgesloten. Hij zou met Amstelvener Muhammed S. via PGP-telefoons hebben gecommuniceerd over de drugstransporten.

Toen de recherche lucht kreeg van het op handen zijnde transport werden de Urkers nauwgezet gevolgd. De drugs werd uiteindelijk gevonden in de watertanks van de kotter.

