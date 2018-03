OM voorkomt vluchtpoging van schutter liquidatie Scheepvaartmuseum

De politie heeft onder leiding van het OM maatregelen genomen om een vluchtpoging van de veroordeelde Surailie I. te voorkomen. De 35-jarige man zit een gevangenisstraf van 15 jaar uit voor het doodschieten van Souhail Laachir.

Dat deed hij in het Scheepvaartmuseum tijdens het Waterfrontfeest in mei 2013. Morgen is de eerste zitting in het hoger beroep in deze zaak. I. wilde naar die zittingsdag, maar bij de politie was concrete informatie binnengekomen dat hij wilde ontsnappen onderweg naar of van het gerechtshof.

De politie startte daarom een onderzoek naar de mogelijke ontsnappingspoging en vond een aantal mobiele telefoons die over de muur van de gevangenis waren gegooid. Vermoedelijk waren die voor I. bestemd.

In overleg met het OM heeft de politie daarom maatregelen genomen om de ontsnappingspoging te voorkomen. Uiteindelijk heeft I. er zelf voor gekozen om niet naar de zitting te gaan.

Waterfront

De moord op Laachir vond op 26 mei 2013 plaats. Het Scheepvaartmuseum was toen het decor van het decadente feest Waterfront. Rond kwart voor twee uur 's nachts ging het fout en werd Laachir doodgeschoten, aan die schietpartij zouden diverse ruzies voorafgegaan zijn.

Op 1 december 2015 werd I. aangehouden op verdenking van het witwassen van misdaadgeld. Hij zou bij de recherche al langer in beeld zijn geweest als mogelijke schutter.