Toch geen hoger beroep in zaak tegen schutter Scheepvaartmuseum

Het hoger beroep in de zaak tegen de 35-jarige Surailie I., die tijdens een dancefeest in het Scheepvaartmuseum Souhail Laachir doodschoot, is van de baan. Zowel het Openbaar Ministerie als I. hebben ervan afgezien.

Dat bevestigt het OM. 'Iedereen kan leven met het vonnis', zegt een woordvoerder, die er verder geen informatie over kan geven. De rechtbank veroordeelde I. eerder tot een celstraf van 15 jaar voor het doodschieten van Laachir. Het OM had toen 25 jaar cel tegen hem geeïst.

Het drama in het Scheepvaartmuseum vond bijna vijf jaar geleden plaats. Het museum was het decor van het decadente feest Waterfront. Rond kwart voor twee 's nachts ging het fout en werd Laachir doodgeschoten. Aan de schietpartij zouden diverse ruzies voorafgegaan zijn. Volgens justitie was de liquidatie een keiharde afrekening in het criminele circuit.

Op 1 december 2015 werd I. aangehouden op verdenking van witwassen van misdaadgeld. Hij zou bij de recherche al langer in beeld zijn geweest als mogelijke schutter.