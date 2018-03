50 jaar Paradiso: 'Hells Angels sloegen hier Iggy Pop in elkaar'

Paradiso bestaat deze week vijftig jaar. Het begon ooit als een drugshol voor hippies, inmiddels is het de poptempel van Nederland. AT5 ging op zoek naar bijzondere verhalen over de afgelopen jaren.

Er werden in de afgelopen vijftig jaar 23.000 concerten gehouden. Van Herman Brood tot de Rolling Stones. En al die concerten hadden nooit gehouden kunnen worden als tientallen hippies de kerk niet hadden gekraakt in 1968.

Porno in de kerk

Ze namen zelfs een neppriester mee in de hoop dat de politie ze er dan niet uit de kerk zou slaan. Toch gebeurde dat en kwam het gebouw pas vele kraken later echt in de handen van de jongeren.

Rik Zaal was destijds de programmeur. 'Er werden rare filmpjes vertoond, tussendoor ook nog porno, dat kon in die tijd gewoon.' De hippiehangout veranderde in de loop der jaren in een toonaangevend poppodium. En er zijn een aantal momenten die bij iedereen zijn blijven hangen.

'Fucking junkies'

Zoals die keer dat Iggy Pop door de Hells Angels in elkaar werd geslagen. Volgens popjournalist Hester Carvalho waren de Hells Angels te gast bij het concert van hem. 'Toen hij het optreden afsloot, zei hij tegen de zaal: you're a bunch of fucking junkies. Daarna ging hij het podium af.'

Maar de Hells Angels, die Paradiso regelmatig bezochten, stonden achterin de zaal en voelden zich aangesproken. 'Ze zijn naar voren gelopen, over het podium geklommen en zijn achter Iggy Pop aan naar de kleedkamer gelopen. Daar hebben ze hem in elkaar geslagen', vertelt Carvalho.

Nog veel meer van dit soort verhalen komen voorbij in de uitzending van de Straten van Amsterdam over Paradiso.