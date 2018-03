Ex-vriendin Sandra den Hartog komt getuigen over Willem Holleeder

De afgelopen weken waren het zussen Astrid en Sonja die tegen hun broer Willem Holleeder getuigden. Vandaag is het de beurt aan de ex-vriendin van Holleeder, Sandra den Hartog.

Den Hartog was getrouwd met de in 2002 doodgeschoten Sam Klepper. Aanvankelijk zou Holleeder zich charmant en hulpvaardig hebben gedragen maar daarna kreeg ze dezelfde status als Astrid en Sonja: die van voetveeg en hulpje.

Dat is het beeld dat naar boven kwam tijdens de verhoren in het Passage-proces en dat zal vandaag niet veel anders zijn. Zussen Sonja en Astrid deden al een boekje open over Holleeder die inmiddels al meer dan 1.200 dagen in voorarrest zit.

De geboren Jordanees staat terecht voor de dood van zes mannen: Cor van Hout (2003), Robert ter Haak (2003), Willem Endstra (2004), Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006).

Hij zou die mannen niet zelf gedood hebben, maar wel de opdrachtgever geweest zijn. Daarnaast zou hij betrokken zijn bij de poging tot moord of doodslag op Mieremet in 2002 en David Denneboom in 2004.