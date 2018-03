'Younes mag toch uitkomen voor Jong Ajax'

Amin Younes kan toch uitkomen voor het tweede elftal van Ajax, waar hij voor straf de rest van het seizoen moet afmaken. Eerder beweerde de club dat KNVB-regels niet toelieten om Younes op te stellen. FOX Sports deed navraag, en nu blijkt dat Younes tóch speelgerechtigd is.

Spelers die meer dan tien keer een basisplaats in een eerste elftal hebben gehad, mogen niet meer spelen voor een tweede elftal. Maar Younes stond afgelopen seizoen negen keer in de basis.

Een vreemde zaak, concludeerde het voetbalprogramma. 'Je mag toch verwachten dat Ajax de administratie op orde heeft als ze willen dat hij speelt', aldus Hans Kraay Jr.

Begin deze maand raakte Younes in ongenade bij trainer Erik ten Hag toen hij een invalbeurt in de laatste minuut van de wedstrijd tegen Heerenveen weigerde. In eerste instantie werd hij veroordeeld tot twee weken Jong Ajax.

Dat was niet genoeg. Marc Overmars (directeur voetbalzaken) en Ten Hag besloten dat de Duitser de rest van het seizoen bij het tweede elftal zou afmaken. Het zou Younes ontbreken aan motivatie, stelden de Ajax-voormannen.

De kwaliteiten van Younes had Jong Ajax vrijdagavond wel kunnen gebruiken, want de ploeg had niets in te brengen tegen Jong PSV. Het werd 0-3 op De Toekomst, en met die uitslag heeft Jong Ajax de koppositie in de Jupiler League verspeeld.

? | Mag Younes nu wel of niet met Jong Ajax meedoen?



Michael Reiziger: "Hij heeft te veel wedstrijden met 1 gespeeld."

Hans Kraay: "Volgens onze info had hij wel kunnen spelen."#jajjpshttps://t.co/j1MjVjbprf pic.twitter.com/JEqykpVThy — FOX Sports (@FOXSportsnl) March 30, 2018