Britse moordverdachte geeft zichzelf aan op politiebureau

Een 18-jarige Brit is gisteren op een politiebureau in de stad opgepakt op verdenking van het doodschieten van zijn 34-jarige landgenoot John Pordage. Het slachtoffer werd op 5 augustus vorig jaar bij een tankstation in het Engelse Essex in zijn borst geschoten en overleed later in het ziekenhuis.

Er was niet veel voor nodig om Bradley Blundell in te rekenen, schrijft Mail Online vandaag: nadat de man had verteld wie hij was en wat hij had gedaan, werd hij in de boeien geslagen.

Behalve van moord wordt hij ook verdacht van wapenbezit, het frustreren van de rechtsgang en heling, zegt de politie tegen het nieuwsplatform. Het is de bedoeling dat hij op korte termijn wordt uitgeleverd aan Engeland.

Eerder werden er al twee tieners aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord. Hoewel zij wel werden gestraft voor wapenbezit en heling, zijn ze volgens de rechtbank niet schuldig of medeplichtig aan de moord op Pordage.