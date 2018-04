Gekraakte panden Oost niet direct ontruimd: We Are Here-groep krijgt acht weken de tijd

De groep uitgeprocedeerde asielzoekers van We Are Here moet de gekraakte panden in Oost verlaten. Het Openbaar Ministerie heeft bepaald dat de panden in Oost niet meteen ontruimd worden, de groep krijgt acht weken de tijd.

De aanzeggingsbrieven worden vanochtend verspreid onder de bewoners. Dat betekent dat ze een week de tijd krijgen om beroep tegen de beslissing aan te tekenen. Ze moeten de woningen binnen acht weken verlaten hebben.

'Er is nu niet genoeg grond om over te gaan tot spoedontruiming. Dat gebeurt alleen als er sprake is van een dusdanige verstoring van de openbare orde', laat een woordvoerder van het OM weten.

De groep kraakte eerder deze week 22 woningen en een winkelpand in het buurtje 'om er een mooi dorp van te maken'. De stemming werd al snel grimmig na berichten over intimidatie en pogingen tot kraak van bewoonde woningen.

Woningcorporatie Ymere drong aan op een snelle ontruiming: 'De openbare orde en veiligheid is in gevaar', zei een woordvoerder eerder deze week.

