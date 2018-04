Weer Amsterdammer opgepakt voor Rotterdamse liquidatie

De politie heeft vrijdagavond in Oost opnieuw een Amsterdammer aangehouden in het onderzoek naar de in Rotterdam doodgeschoten Ergin Başakçi.

Twee weken geleden werd een buurtonderzoek gestart op Zeeburg in verband met een vluchtauto die gebruikt werd bij de liquidatie. Het voertuig werd uitgebrand teruggevonden op Zeeburg.

Lees ook: Twintigduizend euro tipgeld uitgeloofd voor oplossing Rotterdamse liquidatie

Vorige week vrijdag kon de politie al een 25-jarige Amsterdammer op Zeeburg aanhouden. Deze verdachte is donderdag voorgeleid aan een rechter-commissaris. Deze heeft geoordeeld dat de verdachte in belang van het onderzoek in ieder geval nog 14 dagen vast blijft zitten.

Identiteit was bekend

Na de eerste aanhouding was de politie gericht op zoek naar een tweede verdachte. Ook hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie in Rotterdam augustus vorig jaar. Zijn gegevens werden binnen de politie verspreid om hem op te sporen.

Lees ook: Buurtonderzoek in Amsterdam voor Rotterdamse liquidatie

Agenten herkenden de gezochte man toen hij in de auto zat met zijn vriendin. Zij hielden de 25-jarige Amsterdammer aan en doorzochten direct na de aanhouding twee woningen in Oost. De als tweede aangehouden man wordt maandag 16 voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Beloning gouden tip

Het onderzoek naar de liquidatie van de 42-jarige Başakçi loopt nog. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Er ligt nog steeds 20.000 euro beloning klaar voor de gouden tip.