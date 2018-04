Hogesluis decor van internationale film over meestervervalser Han van Meegeren

De Hogesluis ziet dit weekend zwart van de militairen. Er wordt daar namelijk een internationale film opgenomen over de Nederlandse meestervervalser Han van Meegeren. De film heeft de titel Lyrebird gekregen.

Het verhaal speelt zich af tijdens de bevrijding in 1945 en spitst zich toe op het leven van Han van Meegeren. De militairen zijn in Amsterdam omdat er scenes rondom de bevrijding worden opgenomen.

Vervalsen

Van Meegeren vervalste werken van onder andere Vermeer en Hals. Na de oorlog werd hij betrapt omdat er een onbekend werk van Vermeer opdook in de collectie van een top-Nazi. Onderzoek leidde naar Van Meegeren. Hij werd veroordeeld tot één jaar cel vanwege het vervalsen. Daarvan heeft hij uiteindelijk geen enkele dag van uitgezeten. De meestervervalser overleed namelijk in 1947 op 58-jarige leeftijd.

Omrijden

Vanwege de opnames is de Sarphatistraat tot 13:00 uur vanmiddag afgesloten voor doorgaand verkeer tussen het Weesperplein en het Frederiksplein. In verband met de bereikbaarheid van het Amstelhotel worden de taxi’s wel doorgelaten. Na dit weekend zijn er ook nog opnames in Dordrecht en Leiden.