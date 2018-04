Voormalig leraar Cheider ontkent seksueel misbruik leerlingen

Ephraim S., voormalig leraar van de orthodox-joodse scholengemeenschap Cheider in Buitenveldert, heeft vandaag in de rechtbank verklaard geen ontucht te hebben gepleegd met leerlingen van die school.

Het Openbaar Ministerie verdenkt S. van het seksueel misbruiken van in totaal zes leerlingen, waarvan er twee jonger waren dan twaalf. De andere vier leerlingen waren nog geen zestien jaar oud. De verdachte verklaarde vandaag dat hij de kinderen alleen bij hun schouders zou hebben aangeraakt. Maar volgens een van de slachtoffers zouden die massages veel verder gegaan zijn. Volgens hem zouden ook rug, billen, buik en geslachtsdeel gemasseerd zijn.

Een volgend kind heeft ook verklaard dat hij 'gemasseerd' werd door S. en dat hij ook verder ging dan alleen schouders aanraken. Dit slachtoffer zou ook aan het geslachtsdeel van S. hebben gezeten. 'Dat is absoluut niet waar', zegt S. #cheider — Tessa Neijland (@Tessaneijland) April 16, 2018

'Klappen uitgedeeld'

Een ander kind van de school heeft gezegd door S. verkracht te zijn en moest aan zijn geslachtsdeel zitten. 'Er werden ook klappen uitgedeeld en foto's gemaakt, heeft het kind verklaard', aldus AT5-verslaggever Tessa Neijland.

Volgens een aantal kinderen zou S. ook tijdens een schoolreisje naar een pretpark mee zijn gegaan naar het toilet met de kinderen. S. ontkent dit #cheider — Tessa Neijland (@Tessaneijland) April 16, 2018

Kort nadat de school S. in 2012 schorste vertrok hij naar Israël. Volgens de verdachte was hij niet op de vlucht, maar was al langer van plan om naar Israël te vertrekken. In 2016 werd hij door dat land aan Nederland uitgeleverd.

Voor de zaak zijn meerdere dagen uitgetrokken. Vanmiddag wordt er achter besloten deuren naar een compilatie gekeken van de verklaringen van de betrokken kinderen.