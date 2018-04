Ajax troeft VVV af in vermakelijk thuisduel, Veltman valt geblesseerd uit

Een groot deel van de eerste helft had het er alle schijn van dat Ajax zich in eigen huis tegen VVV niet zou revancheren voor de dure nederlaag tegen PSV. Dat de Amsterdammers toch drie punten hebben overgehouden aan het duel, komt voor een groot deel op conto van David Neres, die met twee doelpunten en een assist een flink aandeel in de 4-1 zege had.

Door het lage baltempo speelde Ajax in het eerste half uur niet veel klaar. Lasse Schöne miste zelfs een penalty, die hij mocht nemen nadat hij zelf in de zestien was gevloerd. Een slechte penalty was het niet, maar VVV-doelman Unnerstall keerde zijn inzet fraai.

Kort nadat VVV'er Ralf Seuntjens met een flinke charge Joël Veltman uit de wedstrijd had gekegeld, zette diezelfde Seuntjens de Limburgers op 0-1. Lang kon VVV niet genieten van die voorsprong, want twee minuten later maakte Neres er op aangeven van Van de Beek alweer 1-1 van.

Achterstand omgebogen

De Colombiaanse beer was los, want nog voor rust poeierde Neres de bal opnieuw binnen en boog daarmee eigenhandig binnen drie minuten een 0-1 achterstand om in een 2-1 voorsprong.

Lees ook: Ten Hag gunt Mazraoui basisplaats tegen VVV

Ajax kwam alerter en creatiever uit de kleedkamer, en voerde de druk op VVV beetje bij beetje verder op. Onder anderen Ziyech, Schöne en Huntelaar kregen grote kansen, maar kregen de bal er door eigen falen of puik keeperswerk van Unnerstall niet in.

Na een kwartier was het wel raak. Na een prachtige pass van Ziyech op Neres, gaf de Colombiaan de bal voor op Huntelaar, die uit de draai de 3-1 noteerde. In het vervolg probeerden de Amsterdammers de score gretig uit te breiden, maar onder andere Mazraoui en De Ligt kopten uit corners tegen Unnerstal aan.

Binnenkant paal

Toch werd er nog gescoord: tien minuten voor het einde van de wedstrijd haalde Ziyech van buiten het zestienmetergebied uit, waarna de bal via de binnenkant van de paal achter Unnerstal rolde.

Lees ook: Ziyech verdeelt Arena: F-side jouwt hem uit, rest van publiek scandeert z'n naam

Daarmee snoerde de Marokkaanse international de mond van de harde kern, die hem vooral in de beginfase van de wedstrijd herhaaldelijk had uitgefloten en uitgejouwd. De rest van het publiek floot daarop de F-side uit en stak Ziyech een hart onder de riem door zijn naam te scanderen.

Publiek grote afwezige

Dat publiek was overigens de grote afwezige. Van de ruim 52.000 mensen die een kaart voor de wedstrijd hadden, waren er maar zo'n 30.000 naar het stadion gekomen.

Neres werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Voor Joël Veltman lijkt het seizoen voorbij: hij greep na de charge van Seuntjens naar zijn knie en werd op een brancard van het veld gedragen. De afgelopen weken werd de verdediger geregeld gepasseerd, maar vandaag mocht hij weer in de basis beginnen.