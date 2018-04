Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis betrokken bij doorbraak in behandeling huidkanker

Het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Nieuw-West heeft in een groot wereldwijd onderzoek naar melanoom, een agressieve vorm van huidkanker, een doorbraak bereikt. Samen met ruim honderd andere ziekenhuizen is een behandelmethode getest die de kans op een terugkerende vorm van melanoom aanzienlijk verminderd.

Dat melden diverse Amerikaanse media. De behandelmethode - een immuuntherapie - werd getest op ruim 1000 patiënten in 100 ziekenhuizen in 23 verschillende landen. Het ziekenhuis in Nieuw-West was daar één van.

Huidkanker is een veelvoorkomende vorm van kanker. Melanoom is een bijzonder gevaarlijke vorm, omdat het makkelijk uitzaait. Honderden Nederlanders overlijden elk jaar aan de ziekte.