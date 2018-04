Van de Beek over uitgefloten en bezongen Ziyech: 'Denk dat hij er goed mee omgaat'

Het was alsof er een breuklijn door de Arena liep gisteravond, waarvan de veelbesproken Hakim Ziyech het middelpunt was. De nummer 10 van Ajax werd uitgefloten door een deel van het publiek, door een ander deel werd hij bezongen en werd er geklapt bij ieder balcontact dat hij had, hoorde ook ploeggenoot Donny van de Beek.

'Ik denk dat hij er wel goed mee omgegaan is. Hij heeft dat wel goed gedaan', zegt Van de Beek. 'Je hoort wel wat gefluit en ook mensen die je toejuichen. We moeten het niet alleen hebben over de mensen die fluiten. Er zijn ook mensen die wel het positieve ervan inzien en zo hoort het ook, denk ik.'

'Hoeft niet allemaal positief te zijn'

Het incident van afgelopen zondag, waarbij zo'n honderd supporters de spelersbus tot stoppen dwongen, heeft wel impact gehad op de selectie. Hakim Ziyech werd door een 'supporter' geduwd en ook Van de Beek kreeg de nodige scheldpartijen over zich heen. 'Er was wel iemand die wat zei. Maar dat mag, vind ik. Het hoeft niet allemaal positief te zijn.'

'Willen allemaal kampioen worden'

Iemand die wel met een grote glimlach voor de camera van AT5 verscheen was debutant Jurgen Ekkelenkamp. Nog geen drie weken geleden maakte hij zijn debuut voor Jong Ajax en donderdagavond deed hij dat opnieuw, maar dan voor het eerste. Ekkelenkamp die dit seizoen bij Ajax onder 19 al 22 keer scoorden in 20 wedstrijden had ook de mogelijkheid om zijn debuut in Ajax 1 te bekronen, maar deed dat net niet: 'Balen, maar natuurlijk al mooi dat je je debuut mag maken', zegt een niet al te spraakzame nieuwkomer.

Over dat andere Ajax, dat wel nog goede kans maakt om kampioen te worden, wil Ekkelenkamp wel wat meer vertellen. 'Het is een hele goede sfeer daar, ze gaan er echt allemaal voor om kampioen te worden.' Kijk het hele interview hieronder terug.