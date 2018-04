Fietser heeft engeltje op schouder bij flinke aanrijding in Slotervaart

Een fietser is aan het begin van de avond aangereden op de Naaldwijkstraat in Slotervaart. Ondanks de flinke schade aan de auto en de fiets kwam het slachtoffer er met niet al te veel letsel vanaf.

Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De fiets is in ieder geval door de knal total loss. De auto heeft een flinke ster in de voorruit.

De fietser is ruim een halfuur onderzocht in de ambulance maar is uiteindelijk niet naar het ziekenhuis overgebracht. De politie onderzoekt het ongeluk.