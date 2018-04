Bloemen voor dappere buurman die vlammenzee trotseerde

De politie heeft een bewoner van Diemen in het zonnetje gezet, omdat hij heldhaftig ingreep toen er brand uitbrak bij de buren.

Afgelopen dinsdag ontstond er brand in een meterkast van een woning aan de Meelbeskamp in Diemen-Zuid. De vlammen sloegen de voordeur uit en de schade aan de woning was groot.

Nu blijkt dat een buurman dapper heeft gehandeld tijdens de brand. In afwachting van de hulpdiensten greep meneer Jonk zijn brandblusser en probeerde hij de vlammen onder controle te krijgen. Daarbij bleef hij gelukkig ongedeerd. Als dank heeft de politie bloemen overhandigd aan meneer Jonk.