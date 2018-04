Tesla gaat langs bij levensgevaarlijke taxi

Tesla gaat komende week de door technische mankementen geplaagde taxi van Ali bekijken. De taxichauffeur deed gisteren zijn verhaal bij AT5 over een reeks incidenten met de elektrische bolide.

Ali heeft zijn nieuwe taxi pas vier maanden. De auto kostte 124.000 euro. Maar tot nu toe is de chauffeur niet zo blij met zijn aankoop. De snelheidsmeter zou niet werken, de auto remt spontaan op de snelweg en de airco heeft een eigen wil.

Naar aanleiding van het filmpje van AT5 heeft Tesla contact opgenomen met Ali. 'Ze vinden het heel vervelend en komen daarom dinsdag langs', zegt Ali over het contact met de fabrikant.

Niet alleen Tesla reageerde op de beelden van AT5. Ook veel kijkers dachten te weten wat er mis is met de auto. De snelheidsmeter zou het aantal mijlen per uur in plaats van kilometers per uur tonen. Maar daar is volgens Ali geen sprake van.