Bestuurder rijdt 167 kilometer per uur te hard

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag snelheidscontroles uitgevoerd op de A1, A2 en A10 rond Amsterdam. Een bestuurder maakte het wel heel bont en reed 267 kilometer per uur waar 100 was toegestaan. Dat meldt Team Hoofdwegen van de Amsterdamse politie.

Naast de fikse snelheidsovertreging bleek de bestuurder ook nog onder invloed van alcohol. Het rijbewijs van de snelheidsduivel werd direct ingevorderd en het voertuig is, in overleg met de officier van justitie, in beslag genomen.

'Speedweek'

In totaal raakten vier automobilisten hun rijbewijs kwijt vannacht. De snelheidscontroles waren er in het teken van een Europese actie tegen hardrijders. Onder de noemer 'Speedweek' werden er door heel het continent controles uitgevoerd.