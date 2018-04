Het Vitesse-stadion staat in Amsterdam, toch?

Ze zijn bekend van Thunder, Radioactive en Believer: de Amerikaanse band Imagine Dragons. Op 25 augustus treden ze op in het Gelredome, de thuisbasis van Vitesse. Maar waar staat dat stadion ook alweer?

Het goede antwoord is natuurlijk Arnhem. De heren zelf denken daar alleen net iets anders over. 'We are coming back Amsterdam. See you at Gelredome', schrijven ze op Facebook.

Sommige Nederlandse fans proberen tot de band door te dringen. 'You know; Amsterdam is not the only place in The Netherlands?, reageert Amarah geïrriteerd. 'Dude, the show is in Arnhem not Amsterdam', voegt Marloes daaraan toe. Ondanks de goedbedoelde tips staat er nog steeds Amsterdam in de Facebook-post.

De kaartverkoop is inmiddels gestart. Voor de fans is het dus hopen dat de heren op het goede adres verschijnen eind augustus.