Actiegroep We Are Here kraakt pand in Eerste van Swindenstraat

De uitgeprocedeerde groep asielzoekers die onder de noemer We Are Here al jaren door de stad zwerft en panden kraakt, heeft aan het begin van de middag een pand in de Eerste van Swindenstraat gekraakt.

Dat bevestigt een politiewoordvoerder tegenover AT5. Voor de ramen van het leegstaande winkelpand in de zijstraat van de Dapperstraat heeft de groep een spandoek met de naam 'We Are Here' opgehangen. Er zijn geen aanhoudingen verricht, aldus de woordvoerder.

Hoewel het spandoek met de naam anders doet vermoeden, gaat het niet om de uitgeprocedeerde asielzoekers die tijdens de paasdagen woningen in de Rudolf Dieselstraat kraakten. Dat zegt Khalid Jone, woordvoerder van de groep in Watergraafsmeer.

Hij vermoedt dat het om de vrouwelijke tak van de groep gaat. Die vrouwen hebben ongeveer anderhalf jaar in een gekraakt pand in de Burgemeester Roëllstraat gewoond, maar moesten hun onderkomen op woensdag 11 april verlaten.

Mannelijke tak

De mannelijke tak kraakte tijdens de paasdagen tientallen woningen van Ymere in de Rudolf Dieselstraat in Watergraafsmeer. Het was de bedoeling dat daar studenten hun intrek zouden nemen, maar de actiegroep was hen voor.

De komst van de groep veroorzaakte onrust in de buurt, liet Ymere destijds weten. Omdat medewerkers van de woningcorporatie en buurtbewoners door de krakers, deed Ymere aangifte en eiste dat de woningen zo zouden worden ontruimd.

De groep kreeg acht weken de tijd om te vertrekken, zo vonniste de rechter. Waarom een deel van de groep nu al is vertrokken, is niet bekend, maar gisteren liep de spanning in de wijk weer op.

Dat gebeurde toen bleek dat leden van de extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet een van de woningen had betrokken. Dat was voor de linksextremistische beweging Antifa reden om in actie te komen: mannen met bivakmutsen bestormden de woning, de ruiten werden ingegooid en er werd vuurwerk afgestoken.

Uiteindelijk vertrokken de leden van Identitair Verzet, die de sleutel van de woning hadden gekregen van een huurder die het pand anti-kraak van Ymere huurde. De overeenkomst met die huurder is inmiddels opgezegd.