Joël Veltman zeker zes maanden uit roulatie door blessure

Joël Veltman is de komende zes tot negen maanden uit de roulatie. Hij moest donderdag het veld tijdens Ajax - VVV Venlo verlaten vanwege een blessure. Uit onderzoek blijkt nu dat hij de voorste kruisband van zijn rechterknie heeft gescheurd.

De 26-jarige verdediger wilde in de 38e minuut de bal verdedigen. Op dat moment stormde VVV Venlo-verdediger Seuntjens op hem af en beukte hem met een forse duw omver. Veltman kwam ongelukkig ten val en greep onmiddellijk naar z'n knie.

Lees ook: Ten Hag: 'Geblesseerde Veltman wordt morgen onderzocht'

Hoewel Seuntjens - bewust of onbewust - zijn elleboog in Veltmans gezicht plantte, leek dat de arbitrage te zijn ontgaan. Seuntjes werd dan ook niet bestraft met een kaart, tot ongenoegen van veel supporters. Voor Veltman was daarmee de wedstrijd voorbij: hij werd met een brancard van het veld gedragen.

Lees ook: Joël Veltman heeft ernstig knieletsel: mist huidig en deel komend seizoen

In het ziekenhuis zag het er al naar uit dat de blessure ernstig zou zijn, maar Ten Hag wilde nog geen conclusies trekken totdat er uitgebreider onderzoek zou plaatsvinden. Vandaag bleken de 'slechte vooruitzichten helaas bewaarheid', zo schrijft Ajax.