'Islamitische organisaties in Amsterdam op financieringslijst Golfstaten'

Zeker vijf islamitische organisaties in Amsterdam zouden de afgelopen jaren geld hebben aangevraagd of ontvangen uit Koeweit en Saoedi-Arabië. Informatie over deze geldstromen is jarenlang door de overheid geheim gehouden

Dat blijkt uit drie lijsten waarop NRC en Nieuwsuur de hand wisten te leggen. Financiering vanuit conservatieve Golfstaten is omstreden, vanwege de zorg dat hiermee ongewenste invloed wordt uitgeoefend in Nederlandse moskeeën. In totaal zouden zeker 30 islamitische instellingen in Nederland geld hebben aangevraagd of hebben ontvangen.

Stichting Nasser

Stichting Nasser in Bos en Lommer vroeg op 11 februari 2011 geld aan in Saoedi-Arabië, blijkt uit een lijst die Saoedi-Arabië aan het ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekte. De oud-voorzitter van de stichting ontkent aan Nieuwsuur dat er contact is geweest met Saoedi-Arabië.

Taqwah

Moskee Taqwah in West vroeg op 26 maart 2012 en 24 mei 2013 geld aan in Saoedi-Arabië, blijkt uit een lijst die Saoedi-Arabië aan Nederland verstrekte. De voorzitter van de moskee zegt dat er nooit geld is aangevraagd in Saoedi-Arabië.

Cleopatra stichting

De 'Cleopatra stichting' vroeg op 13 oktober 2016 geld aan in Koeweit, meldt dat land aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vermoedelijk gaat het om stichting Cleopatra in Noord. Een woordvoerder van de stichting ontkent aanvankelijk geld te hebben aangevraagd, vervolgens werd het toegegeven en later weer ontkend.

Blauwe Moskee

Volgens een factsheet, die de Blauwe Moskee in Nieuw-West in 2013 zelf publiceerde, ontving het 400.00 euro uit Qatar en 2,3 miljoen euro via het ministerie van religieuze zaken in Koeweit. In de door Koeweit verstrekte lijsten zijn deze bedragen niet volledig terug te vinden. Wel worden er kleinere bedragen genoemd voor het 'Dutch Kuwait Centre', zoals de Blauwe Moskee oorspronkelijk heet.

El Tawheed

De El Tawheed moskee in West is ontstaan als gevolg van financiering vanuit Saoedi-Arabië, schreef inlichtingendienst AIVD in 2004.