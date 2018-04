Linda de Mol koopt huis van bijna 9 ton voor dochter bij Jordaan

Binnenkort verhuist de 18-jarige Noa van Huizen naar Amsterdam. Moeder Linda de Mol heeft daarom alvast een woonruimte voor haar geregeld. Het stulpje, dat gelegen is in de buurt van de Jordaan, kostte maar liefst 875.000 euro.

De eerste woning van Noa beschikt over vier kamers, twee balkons en een patio; dat meldt BekendeBuren. Zelf is ze op papier voor een derde eigenaar van haar eerste woning, die 143 vierkante meter groot is.

Haar moeder heeft het huis gekocht zonder daarvoor een hypotheek af te hoeven sluiten. Eerder kocht ze ook al een huis voor haar inmiddels 21-jarige zoon Julian. Hij verhuisde in 2016 naar de stad om aan het conservatorium te kunnen studeren en kreeg van De Mol een benedenwoning met tuin. Dit optrekje was destijds goed voor 950.000 euro.

De presentatrice heeft zelf aan de Vrije Universiteit rechten gestudeerd en woonde jarenlang op kamers in Oost met twee vriendinnen. Ze moet er nog wel aan wennen dat haar kinderen nu ook gaan studeren en daarom het nest verlaten, zo liet ze eerder in haar eigen maandblad Linda weten. 'Je begint altijd met: wat doen de kinderen? Daarna ga je pas bedenken wat je zelf gaat doen. Er breekt straks een hele andere tijd aan.'