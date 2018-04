Ouderlijk huis Johan Cruijff te huur via Woningnet

Het geboortehuis van Johan Cruijff in Betondorp is te huur via Woningnet. De kale huurprijs voor de benedenwoning bedraagt 709,68 euro.

Twee slaapkamers en een 'ruime doorzon woonkamer', zo omschrijft Woningnet het onderkomen. Bovendien zit er een grote tuin bij de huurprijs inbegrepen. Maar het meest bijzondere kenmerk van de woning is misschien wel de grote beeltenis ter ere van de Ajacied op de ramen.

Al voor zijn dood zou het pand misschien volledig in de nagedachtenis van de voetballer komen te staan. Er waren plannen om de woning om te dopen tot museum. Maar Cruijff gaf al aan dit niet zo te zien zitten. Woningcorporatie Ymere zag hier dan uiteindelijk ook van af.

In de geest van Cruijff

'Maar het zou natuurlijk wel mooi zijn als het pand een bestemming krijgt in de geest van Johan Cruijff', aldus Ymere. 'Bijvoorbeeld door er Ajax-talenten in te laten wonen'. Terwijl de corporatie nog twijfelde over een bestemming, woonden er sinds 2013 studenten in het huis. Aanvankelijk mochten zij daar gratis wonen, in ruil voor acht uur vrijwilligerswerk per week voor ouderen.

Inmiddels is de woning beschikbaar gesteld voor sociale huur. Geïnteresseerden kunnen deze week reageren op het huis, dat geschikt is voor twee tot drie personen. Kleine gezinnen krijgen daarbij voorrang.