Formerende partijen gaan in gesprek met Amsterdammers

Amsterdammers zijn uitgenodigd om vanavond met de formerende partijen te gaan praten over de stad. Tijdens de zogenoemde Dag van de Stad mogen de bewoners aangeven wat ze van SP, GroenLinks, D66 en PvdA willen.

De bijeenkomsten beginnen rond 19.30 uur. Op vier verschillende locaties in de stad (van Zuidoost tot Noord) kunnen burgers 's avonds hun ideeën en wensen laten horen. Ook ondernemers, instellingen en organisaties zijn welkom.

Geïnteresseerden moeten zich van te voren wel even aanmelden via de website. Hier kan meteen de voorkeur opgegeven worden voor een bijeenkomst in Het Zonnehuis, Het Sieraad, Pakhuis De Zwijger of Open Schoolgemeenschap Bijlmer.

Lees ook: Formerende partijen willen burgers horen tijdens 'Dag van de Stad'

In een persbericht lieten de partijen weten dat de sfeer tussen hen tot nu toe 'vriendelijk en constructief' is. Momenteel zijn ze vooral bezig met het formuleren van een gezamenlijke visie. Na de 'Dag van de Stad' zullen de onderhandelingen meer over specifieke maatregelen en financiële afspraken gaan.