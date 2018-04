Bewoners Java-eiland schrikken van nieuwe afbeelding fietsbrug

Bewoners van het Java-eiland zijn gisteravond onaangenaam verrast door een niet eerder gepresenteerde afbeelding van de omstreden fietsbrug.

Tijdens een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners kwam de afbeelding voorbij. Daarop is te zien dat een van de varianten nogal impact heeft op de privacy van bewoners die op tweehoog wonen. Passerende fietsers kijken praktisch hun woonkamer in, meldt De Telegraaf.

Het is slechts een van de zes geopperde varianten voor de fietsbrug, maar wel de enige constructie waarbij fietsers zonder omhalen de aanloop maken. De afbeelding waarop de inkijk door fietsers te zien is, had de gemeente nog niet online geplaatst. 'Hoe transparant is dat van de gemeente?', vroeg een bewoner zich af.

De gemeente probeerde bewoners te verleiden met beelden uit andere wereldsteden, maar volgens De Telegraaf zitten de meeste bewoners van het Java-eiland helemaal niet te wachten op een fietsbrug naar Noord. Zij voelen meer voor een tunnel. De definitieve beslissing over de brug wordt pas genomen als duidelijk is wat er met de cruiseterminal gebeurt.