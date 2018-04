Oproep voor lawaaidemonstratie tijdens dodenherdenking

Op Facebook is een protest aangekondigd waarbij de demonstranten lawaai willen maken tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam.

Lees ook: Raadsvragen over weghalen kransen van Dam: 'Van lotje getikt'

'Kom ook demonstreren tegen racistische 4 mei viering', is te lezen op de pagina. De organisator van het 'event' is Geen 4 Mei Voor Mij, een comité dat al jaren klaagt over de dodenherdenking. Op 4 mei worden niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht, maar ook militairen die sindsdien omkwamen. Dus ook de soldaten die deelnamen aan de politionele acties in Indonesië.

Geen 4 Mei Voor Mij wil juist aandacht voor de slachtoffers in Indonesië. 'Nederland herdenkt echter wél de daders maar dus niet de slachtoffers van deze racistische volkerenmoorden.' Ook vindt de groep het raar dat de Indonesische slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog niet herdacht worden. 'Omdat wij dit soort hypocrisie zat zijn en een signaal aan de racisten die ons land regeren willen afgeven, hebben wij daartoe besloten om op 4 mei om 20.00 een (lawaai) manifestatie te organiseren.'

Lees ook: 'Damschreeuwer' niet aanwezig op Dam tijdens Dodenherdenking

Racisten

Op de Facebookpagina geven tien mensen aan deel te zullen nemen aan de actie en zijn er nog enkele tientallen 'geïnteresseerd'. Er is ook kritiek. Iemand schrijft dat een dergelijke actie alleen maar negatief uitpakt voor de activisten en de steun voor rechtse politici versterkt. 'Ah, oké. Dus we moeten onze agenda's laten bepalen door wat racisten vinden?', reageert Geen 4 Mei Voor Mij op deze kritiek.

Iedereen heeft demonstratie recht. Maar niet op 4 mei in de buurt van de Dam. Ik stel hier morgen vragen over aan de burgemeester. https://t.co/3zTLYc2knL — Marianne Poot (@MariannePoot) April 24, 2018

Geen 4 Mei Voor Mij haalde twee jaar geleden al het nieuws toen activist Christa Noëlla aankondigde niet meer mee te doen aan de dodenherdenking. De oproep om actief de Nationale Dodenherdenking te verstoren is echter nieuw. Eerder dit jaar werd Noëlla overigens aangehouden in een zaak over een oproep tot een moordaanslag op Sinterklaas.

Lees ook: Omstreden vluchtelingenherdenking op Nieuwmarkt gaat toch niet door

Vorig jaar was er ophef rond de dodenherdenking omdat theoloog Rikko Voorberg vluchtelingen wilde herdenkingen die omkwamen tijdens hun ontsnapping uit oorlogsgebied. Na een heleboel kritiek besloot Voorberg toch af te zien van de alternatieve herdenking.