Spectaculaire comeback van Ajax-vrouwen in Eindhoven

In tegenstelling tot de heren eerder deze maand, hebben de dames van Ajax gisteravond wél flink gewonnen tegen PSV. In Eindhoven werd een achterstand omgetoverd tot een doelpuntenfestijn.

Toen het rustsignaal klonk stond PSV nog met 2-1 voor, maar in de tweede helft schakelden de vrouwen een tandje bij en lieten zij de thuisclub alle hoeken van het veld zien. Ajax scoorde maar liefst vijf keer, wat een eindstand van 2-6 opleverde. Dat meldt Ajaxlife.nl.

Dankzij de eerder gewonnen topper tegen FC Twente, staat de regerend landskampioen opnieuw bovenaan in de Eredivisie. Aanstaande zondag spelen de vrouwen de halve finale van de KNVB Beker tegen PEC Zwolle. Daarmee is de ploeg nog in de race voor twee titels.