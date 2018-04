Sjaak Swart geeft startschot Cruyff Run: 'Altijd een hekel gehad aan lang lopen'

Sjaak Swart gaf vanavond het startschot voor de Cruyff Run. Bijna 4000 hardlopers lopen de 14 kilometer door de stad. De hardloopwedstrijd gaat langs verschillende plekken die belangrijk waren in Cruijffs leven. Uiteindelijk eindigt de run in de Johan Cruijff Arena.

Een stukje hardlopen zit er voor Swart niet meer in. 'Nog geen kilometer', lacht de oud-Ajacied. 'Ik heb altijd een hekel gehad aan lang lopen. Maar ik vind het mooi zoals deze mensen dat doen.'

Dat de naamsverandering van de Arena er eindelijk door is, is Sjaak Swart te spreken. 'Eindelijk is het zover. Hij heeft het verdiend, hij was de beste voetballer aller tijden. Dan is het alleen maar mooi. Ik weet dat hij geweldig trots zou zijn.'

Een oud-Ajacied die wel meeloopt is Frank de Boer. Hij is nog steeds in prima vorm. 'De cardio is wat minder, maar het fysieke is wel goed. Ik denk dat ik wel 14 kilometer volhoud, maar ik ga niet proberen een tijd neer te zetten, want ik loop te weinig. Dan krijg je weer spijt. Een week daarna heb je dan nog spierpijn, daar heb ik geen zin in.'