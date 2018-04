Bewoonster springt van balkon bij keukenbrand West

Een bewoonster van een woning aan de Andries Vierlinghstraat in West is gisteravond gewond geraakt bij een brand. Ze sprong in paniek van haar balkon af toen het vuur woedde.

Brandweerlieden en het toegesnelde ambulancepersoneel hebben zich meteen ontfermd over de vrouw. Zij is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De brand ontstond in de keuken. De exacte oorzaak is onbekend.