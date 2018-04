Traumahelikopter landt op Museumplein na valpartij in De Pijp

Een traumahelikopter is rond 16.00 uur geland op het Museumplein.

De helikopter werd opgeroepen vanwege een incident in de Govert Flinckstraat in De Pijp. Daar is volgens de politie iemand gewond geraakt bij een val. Het traumateam is door een politiebusje naar de straat gebracht.

Over de verwondingen van het slachtoffer is nog niets bekend.