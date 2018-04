Toekomstig bewoners Zeeburgereiland bezorgd om komst afvalpunt: 'Not in my backyard!'

Toekomstige bewoners van het Zeeburgereiland overwegen juridische stappen tegen de gemeente. Ze willen de komst van een afvalpunt op het eiland tegenhouden. Ze vrezen voor hun woongenot door het af- en aanrijden van auto's en vuilniswagens, maar ook voor de verkeersveiligheid.

Het afvalpunt bij de Cruquiusweg moet volgend jaar weg zijn omdat er een school komt. De gemeente wil het nu naar Zeeburgereiland. Maar voor de mensen die hier al wonen of komen te wonen, is dat een horrorscenario. Zoals voor Boudewijn, die in 2016 een nog te bouwen appartement kocht. Het afvalpunt komt nagenoeg tegenover hun te bouwen woning te liggen.

Overstekende kinderen

'We zijn bang voor stankoverlast, geluidsoverlast.' Maar ze zijn ook bang voor de verkeersveiligheid in de buurt, bijvoorbeeld rondom de toch al drukke Bob Haarmslaan. 'De mensen die hun vuilnis wegbrengen gaan over die laan hier. De kinderen van het voortgezet onderwijs en de lagere school moeten oversteken daar. Dat wordt toch een ramp?', meent bewoner Klaas Terpstra.

NIMBY

De gemeente benadrukt dat het punt kleiner wordt dan het huidige. Er komen 16 tot 18 bakken, in plaats van de 22 hier. Het punt wordt in eerste instantie voor drie jaar in gebruik genomen, maar onduidelijk is wat daarna gebeurt. Terpstra geeft toe dat het gaat om een gevalletje 'not in my backyard'. 'Maar ik vind toch wel dat we hele goede argumenten hebben om het niet te doen hier. Not in my backyard!'

Definitieve beslissing volgt

Tot slot zal geprobeerd worden om de geluidsoverlast te beperken, door de bakken lager te plaatsen dan bij afvalpunt Cruquius. Toch ziet het er naar uit dat het een van de drie scenario's zal worden. In juni zal de gemeente een definitieve beslissing nemen.